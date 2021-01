Top 1000 mondial des meilleures universités: Le Sénégal ‘’Out’’ - adakar.com

Top 1000 mondial des meilleures universités: Le Sénégal ''Out'' Publié le mardi 26 janvier 2021 | Rewmi

Université Alioune-Diop de Bambey (UADB)

Times Higher Education a publié son classement 2020 des meilleures universités au monde. À l’international, le classement 2020 du Times Higher Education demeure dominé par le Royaume-Uni et les États-Unis. L’université britannique d’Oxford se hisse à la première place devant le California Institute of Technology et l’université de Cambridge. Le constat est particulièrement mitigé pour la zone francophone. Parmi les 18 établissements que le continent africain place au palmarès mondial, 15 se situent au-delà du top 1000 et tous se situent en Afrique du Nord. L’Algérie est le pays le plus représenté d’Afrique francophone avec huit (8) institutions citées.



Le Sénégal est totalement absent du classement mondial des meilleures universités. Dans le classement 2020 du Times Higher Education qui répertorie les 1000 meilleures universités, aucun établissement d’enseignement supérieur n’est sur le podium. Considérées comme des établissements d’excellence, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) ou encore l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) classées souvent parmi les meilleures de l’Afrique francophone, ne figurent pas dans le classement mondial.

