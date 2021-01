Un labo de drogue découvert à Ngaparou - adakar.com

News Société Article Société Un labo de drogue découvert à Ngaparou Publié le mardi 26 janvier 2021 | Rewmi

Un labo de drogue découvert à Ngaparou

Laffaire de saisie de 675 Kg de cocaïne révèle ses secrets. Un laboratoire de transformation et de conditionnement de la drogue était installé, selon Libération, au cœur de Ngaparou, dans le département de Mbour, dans une villa meublée.



Dans le labo en question, les gendarmes ont découvert de l’acétone servant à affiner la cocaïne, entre autres produits.



Dans ce dossier, un premier suspect, un entrepreneur belge, Jean Yann Dominique Blain, a été arrêté à Dakar et mis à la disposition du parquet de Mbour dans le cadre de l’enquête suite à la saisie le 28 décembre dernier.



Parmi les amis du mis en cause, figure un chimiste espagnol, qui opérait en labo. Ce dernier est recherché en même temps qu’un troisième suspect.