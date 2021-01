Portée par sa « stratégie de diversification », Apple devient la marque la plus valorisée au monde - adakar.com

News International Article International Portée par sa « stratégie de diversification », Apple devient la marque la plus valorisée au monde Publié le mardi 26 janvier 2021 | www.frenchweb.fr

Portée par sa « stratégie de diversification », Apple devient la marque la plus valorisée au monde

Apple est la marque la plus valorisée au monde, devant Amazon et Google, selon une étude publiée mardi par le cabinet spécialisé Brand Finance, qui note plus globalement la bonne résistance des marques technologiques dans le contexte épidémique. « Une marque est avant tout un actif immatériel, c’est pour cela qu’on essaie de lui donner une valeur », explique à l’AFP Bertrand Chovet, directeur général de Brand Finance France. Cette valeur s’appuie notamment sur les prévisions de revenus de la marque ou encore sa « force », c’est-à-dire l’investissement en marketing ou sa réputation.



Ainsi, la marque à la pomme récupère en 2021 son titre de marque « la plus valorisée au monde » pour la première fois depuis 2016, « portée par sa stratégie de diversification », souligne l’étude du cabinet. Sa valeur, telle qu’évaluée par Brand Finance, augmente de 87% à 263,4 milliards de dollars.