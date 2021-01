Management de la santé : des malgaches en formation à Supdeco Dakar (communiqué) - adakar.com

Santé Management de la santé : des malgaches en formation à Supdeco Dakar (communiqué) Publié le mardi 26 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar – Le ministère de la Santé publique de Madagascar a décidé d’envoyer à Supdeco Dakar plusieurs de ses agents pour une formation en Planification, suivi et évaluation en matière de gestion de programmes pour ’’mieux apprendre du modèle sénégalais de riposte de la crise sanitaire du Covid-19’’, a appris l’APS.



’’A la suite d’un appel d’offre international gagné par le Groupe Supdeco Dakar, celui-ci s’est vu confier la formation d’une cohorte de plusieurs agents du ministère de la Santé publique du gouvernement de Madagascar pour mieux apprendre du modèle sénégalais de riposte de la crise sanitaire’’, indique un communiqué reçu de l’établissement de formation dakarois.



La même source souligne que dans le cadre de cette formation, 04 modules sont proposés à savoir : le suivi au sein d’une intervention sanitaire, l’évaluation d’impact et l’évaluation de l’efficience des interventions sanitaires.



Selon le communiqué, ’’cette formation a pour but de rappeler les principaux outils de la gestion axée sur les résultats (GAR), situer le suivi dans la gestion d’une intervention, maîtriser le processus de sélection des indicateurs de suivi’’.



L’objectif est aussi de ’’maîtriser les techniques et les outils de suivi des intrants, des activités, d’extrants, des effets, des impacts (Indicateurs, procédures de collecte, sources et moyens de vérification) et maîtriser les démarches nécessaires à la conception d’un plan de suivi et d’élaboration des rapports’’.



Le communiqué rappelle que le Groupe Supdeco lance un Master en Management de la Santé par son département Executive Academy en février 2021. Il sera dirigé par Dr Adama Ndiaye, Maitre de conférences à l’université de Tours (France), par ailleurs professeur associé au groupe et responsable du même programme à Poitiers.



