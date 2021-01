Violences scolaires à Bignona : 3 enseignants blessés - adakar.com

Violences scolaires à Bignona : 3 enseignants blessés Publié le mardi 26 janvier 2021 | Senego

Le système éducatif est encore perturbé ce Lundi dans la commune de Bignona. Un groupe de jeunes se faisant passer pour des élèves a fait le tour des collèges et lycées pour faire sortir les élèves.



Dans ce mouvement, deux professeurs et un surveillant du CEM Arfang Bessire Sonko ont été blessées à coup de caillou, dont un grièvement. Pour l’heure, personne ne connait l’identité de ces individus et on ne sait pas encore le motif de ce mouvement. Nous y reviendrons.



Par Khadre SAKHO