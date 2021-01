Echauffourées avec la population de Mbour 4 : un policier blessé, 6 jeunes déférés… - adakar.com

Arrêtés pour trouble à l’ordre public les six (6) jeunes qui restaient dans le lot des 12 arrêtés dont 6 libérés, vont devoir patienter jusqu’à Mercredi 27 janvier pour être édifiés sur leur sort.



A en croire Thiesinfos, Ces jeunes ont fait face au procureur de la République ce lundi, et vont être déférés au niveau de la maison d’arrêt et correction de Thiès. Ils ont été appréhendés par les éléments de la police lors des échauffourées entre les populations de Mbour 4 et les policiers. Des échanges de jets de pierres et de grenade lacrymogène qui ont fait un blessé du coté de la police.



Pour rappel ces habitants du quartier Mbour 4, localité située dans cette zone dite forêt classée de Thiès avaient brûlé des pneus le long de la route et dans nombreux coins du quartier pour demander l’arrêt immédiat des démolitions de leurs habitations réduites en poussière par la DESCOS.



Par Khadre SAKHO