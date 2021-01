Diary Sow retrouvée saine et sauve (Consulat général du Sénégal à Paris) - adakar.com

© Présidence par PMD

Diary Sow, meilleur élève du Sénégal en 2018 et 2019, reçue au Palais

Dakar, le 9 août 2020 - Le président de la République Macky Sall a accordé une audience à Diary Sow, meilleure élève du Sénégal successivement en 2018 et 2019. Elle a présenté au chef de l`Etat son premier roman intitulé "Sous le visage d`un ange". Tweet

Diary Sow a été retrouvée par les autorités sénégalaises. L'étudiante sénégalaise, qui avait été portée disparue depuis le début du mois de janvier 2021. Elle a seulement donné signe de vie, la semaine dernière, à travers une lettre adressée au ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, précédemment ministre de l'Éducation nationale et son parrain, était restée plus de 20 jours sans reprendre contact avec sa famille.



Ce lundi 25 janvier 2021, dans un communiqué, le Consulat général du Sénégal à Paris annonce que l'élève inscrite au lycée Louis Le Grand de Paris en deuxième année de classe préparatoire, a été retrouvée saine et sauve.



"Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France informent que Mademoiselle Diary Sow a été retrouvée saine et sauve. Elle se trouve présentement en compagnie de son parrain Monsieur Serigne Mbaye Thiam", annonce un communiqué du Consulat général du Sénégal à Paris.



Les autorités consulaires et diplomatiques du Sénégal ont par ailleurs exprimé leurs remerciements à l'endroit des autorités françaises pour lueur "assistance efficace“ et à la communauté sénégalaise en France, plus particulièrement aux étudiants, pour leur mobilisation.





Makhtar C.