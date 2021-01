Infrastructures: Le siège de la Zone A de l’Ufoa sera délocalisé à Dakar - adakar.com

Infrastructures: Le siège de la Zone A de l'Ufoa sera délocalisé à Dakar
Publié le lundi 25 janvier 2021

Siège de la FIFA à Zurich, en Suisse

Le bureau régional à Dakar de la Fifa va abriter de manière provisoire le siège de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA A), qui se trouvait jusque-là à Banjul, a annoncé, samedi à Praia, le président de ladite zone, Antonio Souaré. ‘’Nous ne déménageons pas, nous avons besoin de locaux en bon état pour travailler. Or le siège se trouvant à Banjul doit être réhabilité’’, a expliqué M. Souaré lors d’une assemblée générale de l’UFOA A, une organisation comprenant neuf pays membres. Le siège de l’instance, érigé dans la capitale gambienne, est dans un mauvais état, selon lui.



‘’La zone A de l’UFOA a besoin de financements pour réhabiliter son siège’’, a-t-il ajouté, se réjouissant de la volonté de la Fifa d’abriter les bureaux de l’union dans son siège de Dakar. Antonio Souaré, également président de la Fédération guinéenne de football, a annoncé la délocalisation du tournoi de qualification à la Can des U17, initialement prévu en Sierra Leone. La compétition aura lieu en février prochain, mais le pays hôte reste à désigner.



La Sierra Leone ne détient pas les équipements nécessaires pour faire les tests IRM (imagerie par résonance magnétique) permettant de connaître l’âge réel des joueurs, selon M. Souaré. Les dirigeants du football de la Sierra Leone ont proposé à la zone de l’UFOA A de faire des tests IRM en Guinée. Tout cela va engendrer des dépenses supplémentaires, selon le président de la zone, qui a décidé de soumettre la proposition sierra-léonaise à la Confédération africaine de football, ‘’dans les plus brefs délais’’.