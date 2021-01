Après la sortie de la délégation de l’UE: HSF exige la libération de Boubacar Sèye - adakar.com

Après la sortie de la délégation de l'UE: HSF exige la libération de Boubacar Sèye
Publié le lundi 25 janvier 2021

Boubacar SÈYE, président de l’ONG Horizon sans frontières

Le Secrétariat général de Horizon sans frontières appelle l’Etat du Sénégal à se prononcer et à montrer à la population de manière ‘’palpable’’ les résultats obtenus dans le cadre de la gestion de ‘’cette manne financière’’ destinée à lutter contre l’émigration irrégulière. ‘’Comment expliquer ce génocide de la jeunesse en mer méditerranée ? Et constater qu’en un an, la mer a tué plus que la Covid-19 ?’’, se demande-t-il.



Dans un communiqué de HSF qu’’’EnQuête’’ a exploité, l’organisation rappelle que Boubacar Sèye a soulevé un débat ‘’d’intérêt national’’ comme l’a dit la Délégation de l’Union européenne qui, informe HSF, confirme que des milliards ont été injectés à travers des fonds judiciaires de l’UE au Sénégal et dans la sous-région.



Partant de ce constat, le Secrétariat général de HSF demande la libération de leur président. ‘’Ce communiqué de l’Union européenne à Dakar confirme la démarche de HSF qui consiste à réclamer les audits des fonds alloués aux financements de programmes de lutte contre l’émigration clandestine. Dès lors, la procédure de diffusion de fausses informations contre monsieur Boubacar Sèye devrait être classée sans suite et sa libération immédiate sans condition’’, tel qu’écrit dans un communiqué.



Quant à ‘’l’attaque’’ des membres de la diaspora appartenant à l’Alliance pour la République, HSF soutient que l’affaire Boubacar Sèye ne doit pas être ‘’perçue sous un angle politique’’, mais plutôt de ‘’citoyenneté’’. ‘’Mais, malheureusement, les allégations des responsables de la diaspora de l’APR qui n’ont pas hésité à sortir un communiqué et articles contre le président Boubacar Sèye démontrent à suffisance la politisation de son arrestation’’, soutient HSF.