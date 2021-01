Ligue 1: Les attaquants à la fête, lors de la quatrième journée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue 1: Les attaquants à la fête, lors de la quatrième journée Publié le lundi 25 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DG

Ligue 1 de football: Victoire du Jaraaf sur Diambars (3-1)

Dakar, le 26 novembre 2017 - Le Jaraaf de Dakar a battu l`équipe de Diambars de Saly 3-1 dans un match comptant pour la première journée de la Ligue 1 professionnelle. Le match s`est joué au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Tweet

Les équipes peu prolifiques de la Ligue 1 sénégalaise ont surpris plus d’un lors des matchs joués ce week-end pour la quatrième journée, marquant 20 buts, soit une moyenne de trois par match.



La rencontre la plus féconde est celle de l’AS Douanes contre le Jaraaf de Dakar, 4-1.



C’est l’équipe de la Médina, sur une pente ascendante en championnat après sa qualification au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football, qui a ouvert le score. Elle a ensuite subi la loi de son adversaire, devant lequel elle a lourdement chuté.



L’AS Douanes, après un premier succès (3-2) contre le CNEPS de Thiès, avait multiplié les revers.



De son côté l’AS Pikine a repris sa marche en dominant Génération Foot, 3-1, après avoir perdu contre le Stade de Mbour (2-3) lors de la troisième journée.



Le Casa-Sports a obtenu sa première victoire de la saison aux dépens du Stade de Mbour, un ancien dauphin de Diambars en tête de la Ligue 1.



S’agissant toujours des équipes les mieux classées, le CNEPS a gagné son premier match de la saison, contre l’US Gorée, la lanterne rouge du championnat, 2-1.



Aucun match nul n’a eu lieu durant ce week-end, en Ligue 1.



Voici les résultats : Diambars-Dakar SC 2-1, AS Pikine-Génération Foot 3-1, Jaraaf-Douanes 1-4, Niary Tally-Ndiambour 0-1, Mbour PC-Teungueth FC 0-1, CNEPS Excellence-Gorée 2-1, Casa Sports-Stade de Mbour 3-0.

SD/ESF/BK