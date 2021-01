Diary Sow ne retournera pas au lycée Louis Le Grand - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Diary Sow ne retournera pas au lycée Louis Le Grand Publié le lundi 25 janvier 2021 | Rewmi

© Autre presse par DR

« Incorrecte, irresponsable, yabaté wéssouwoul li » : Boubacar Sambe crache sa colère sur Diary Sow et ses souteneurs

Tweet

Diary Sow qui a rencontré les autorités consulaires et diplomatiques du Sénégal à Paris, leur a fait savoir qu’elle ne reprendrait pas les cours au Lycée Louis Le Grand. Elle ne souhaite pas non plus quitter son lieu de retraite également rejoindre la résidence estudiantine La Lourcine. Malgré tout, sa bourse de 425.000 Fcfa reste maintenue