Un Italien revenu de Milan le 25 février a été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus dans l`État de Lagos où la capitale abrite environ 20 millions d’habitants.

Les pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest se sont engagé à harmoniser le prix des tests PCR pour détecter le Covid-19 à 50 dollars, soit 27.000 Fcfa.



L’annonce a été faite samedi par Jean-Claude Brou, président de la Commission de la Cédéao lors d’un point de presse virtuel



L’objectif est de faciliter les déplacements dans la région. D’après lui, certains pays, comme le Ghana et le Nigeria, font payer jusqu’à 150 dollars le test, ce qui peut inciter les voyageurs devant effectuer des tests au départ et à l’arrivée à limiter les déplacements.



Un fonds vaccin Covid sera mis en place pour financer les campagnes de vaccination dans la sous-région, sans toutefois donner de calendrier. Il devrait être alimenté par les pays membres et leurs partenaires traditionnels.



Les premiers n’arriveront dans un pays membre de la Cédéao que le mois prochain au plus tôt, avec seulement 100 000 doses attendues au Nigeria.