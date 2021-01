DIRECTION DE L’EMPLOI / Modou Fall signe 22 accords de partenariat avec des entreprises privées et vise à insérer 328 jeunes - adakar.com

DIRECTION DE L'EMPLOI / Modou Fall signe 22 accords de partenariat avec des entreprises privées et vise à insérer 328 jeunes Publié le lundi 25 janvier 2021

DIRECTION DE L`EMPLOI / Modou Fall signe 22 accords de partenariat avec des entreprises privées et vise à insérer 328 jeunes

Ce samedi 23 janvier 2021, la Direction de l'emploi a signé vingt-deux (22) accords de partenariat avec des entreprises privées de Diourbel et de Kaolack (Kahone) dans le cadre de la convention nationale État-Employeurs (CNEE). En effet, la Direction a pris l'engagement d'insérer 328 jeunes à travers ce dispositif d'insertion à frais partagés entre l'État et les employeurs.



Cela procède du projet déjà en cours d’exécution dénommée "Tekki sa Gox" ou "L’Emploi pour tous, tous pour l’Emploi."



Pour booster l’économie locale, la direction de l’emploi accompagne ainsi, ces 22 entreprises pour le renforcement de leur personnel. La Direction prévoit d'injecter dans ces activités plus de 220 millions de francs cfa.