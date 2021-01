Décès du journaliste Jean Meissa Diop, dimanche - adakar.com

Jean Meïssa Diop, journaliste formateur, décédé

Le journaliste sénégalais Jean Meïssa Diop, un ancien du groupe privé Walfadjri, est décédé dimanche, des suites d’une maladie, annoncent plusieurs médias sénégalais.



Jean Meïssa Diop, engagé ces dernières années dans la formation et l’encadrement, fut l’ancien directeur de publication du quotidien Walf Grand Place, version people du quotidien Walfadjri appartenant au groupe de presse du même nom.



Il était notamment connu pour ses chroniques sur les médias, paraissant régulièrement dans les médias sénégalais sous le titre "Avis d’inexpert".



Le défunt, diplômé du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), a également enseigné dans cet institut de formation de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.



Il fut également membre du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).



Jean Meïssa Diop est de la 13e promotion (1985) du Centre d’études des sciences et techniques de l’information.





