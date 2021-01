Covid-19: Six décès et 268 nouveaux cas enregistrés - adakar.com

Covid-19: Six décès et 268 nouveaux cas enregistrés Publié le dimanche 24 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Deux cent soixante-huit nouvelles infections au Covid-19 et 6 décès liés à cette maladie ont été enregistrés au Sénégal au cours des dernières 24heures, a-t-on appris dimanche du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Sur 2448 tests réalisés, 268 se sont avérés positifs, un résultat correspondant à un taux de positivité de 10,95%, selon le bilan quotidien du ministère de la Santé portant sur l’évolution de la pandémie au Sénégal.



Les nouvelles infections enregistrées concernent 102 cas contacts déjà suivis par les services sanitaires et 166 cas dits communautaires, désignant des infections dont on ne connaît pas l’origine de la contamination, selon ce bilan.



Le ministère de la Santé signale dans le même temps que 6 nouveaux décès ont été enregistrés et 51 cas graves admis dans les services de réanimation.



Le Sénégal, depuis l’apparition du nouveau coronavirus sur son territoire le 2 mars 2020, comptabilise 24724 cas positifs, dont 20476 guéris et 575 personnes décédées de cette maladie.



Il en résulte que 3675 personnes sont encore sous traitement dans les services sanitaires du pays, indique le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



