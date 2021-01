Evolution du coronavirus en Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Evolution du coronavirus en Afrique Publié le dimanche 24 janvier 2021 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Coronavirus

Tweet

Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée. Avec cet article, mis à jour régulièrement, APA suit pour vous l’évolution de la Covid-19 sur le continent.



NOMBRE DE PAYS TOUCHÉS 54





NOMBRE DE CAS RECENSÉS 3.400.436



NOMBRE DE DÉCÈS 87.178



Afrique du Sud : Cas (1.404.839) – Guérisons (1.217.492) - Décès (40.574)



La nation arc-en-ciel annonce 12.271 nouveaux cas ce samedi et 498 décès.



Algérie : Cas (105.369) – Guérisons (71.755) – Décès (2861)



Alger recense 245 cas ce samedi et 5 morts.



Angola : Cas (19.367) – Guérisons (17.249) – Décès (457)



Ce samedi, Luanda rapporte 98 cas et 5 décès.



Bénin : Cas (3643) – Guérisons (3317) – Décès (48)



Dans l’ex-Dahomey, on ne décompte pas de cas ce samedi.



Botswana : Cas (19.654) – Guérisons (15.911) - Décès (88)



Dans ce pays de l’Afrique australe, aucun cas n’a été rapporté.



Burkina Faso : Cas (9857) – Guérisons (7883) - Décès (107)



Au pays des hommes intègres, on ne dénombre pas de cas supplémentaires.



Burundi : Cas (1380) – Guérisons (773) - Décès (2)



Ce pays ne recense pas de nouvelles infections.



Cabo Verde : Cas (13.414) – Guérisons (12.646) – Décès (124)



Dans cet archipel, 33 cas ont été confirmés ce samedi et 2 morts.



Cameroun : Cas (29.617) – Guérisons (28.045) - Décès (462)



Au pays de Paul Biya, on mentionne 1607 nouveaux cas et 7 morts.



Centrafrique : Cas (4974) – Guérisons (4885) – Décès (63)



En République centrafricaine, on ne déclare pas de cas ce samedi.



Comores : Cas (2260) – Guérisons (1315) – Décès (70)



Les îles Comores recensent 100 cas ce samedi et 7 morts.



Congo : Cas (7794) – Guérisons (5846) – Décès (117)



Ce pays de l’Afrique centrale n’annonce pas d’infections.



Côte d’Ivoire : Cas (26.612) - Guérisons (24.595) - Décès (145)



297 cas de Covid-19 notés ce samedi et 2 décès.



Djibouti : Cas (5917) – Guérisons (5837) - Décès (61)



Aujourd’hui, aucun cas n’ été constaté dans ce pays.



Egypte : Cas (161.143) - Guérisons (126.176) - Décès (8902)



Dans ce grand pays de l’Afrique du nord, 680 cas ont été déclarés ce samedi et 49 décès.



Erythrée : Cas (1940) – Guérisons (1304) - Décès (6)



Ce pays de la corne de l’Afrique ne confirme pas de cas ce samedi.



Eswatini : Cas (14.330) – Guérisons (9102) – Décès (458)



L’ex-Swaziland rapporte 111 infections aujourd’hui.



Ethiopie : Cas (133.298) – Guérisons (118.730) – Décès (2063)



Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), annonce 417 cas aujourd’hui et 3 décès.



Gabon : Cas (10.278) – Guérisons (9902) – Décès (67)



Dans le pays d’Ali Bongo, aucun cas n’a été recensé ce jour.



Gambie : Cas (3958) – Guérisons (3703) – Décès (128)



Ce pays enclavé n’annonce pas de cas ce samedi.



Ghana : Cas (60.115) – Guérisons (56.955) - Décès (361)



Accra déclare 635 cas ce samedi.



Guinée : Cas (14.300) – Guérisons (13.632) – Décès (81)



Conakry annonce 38 nouveaux cas.



Guinée-Bissau : Cas (2510) – Guérisons (2405) – Décès (45)



Ce pays lusophone ne confirme pas de cas ce samedi.



Guinée équatoriale : Cas (5401) – Guérisons (5197) – Décès (86)



Malabo n’annonce rien ce jour.



Kenya : Cas (99.898) – Guérisons (82.936) – Décès (1740)



Ce pays de l’Afrique de l’est a communiqué 129 nouvelles contaminations.



Lesotho : Cas (7656) – Guérisons (2168) – Décès (123)



Dans cet Etat enclavé, 101 cas ont été répertoriés et 10 morts.



Liberia : Cas (1912) – Guérisons (1714) – Décès (84)



Monrovia ne rapporte pas de cas ce samedi.



Libye : Cas (112.540) – Guérisons (90.952) - Décès (1737)



Tripoli n’annonce pas de cas aujourd’hui.



Madagascar : Cas (18.301) – Guérisons (17.609) – Décès (273)



Dans la Grande île, on n’annonce pas de cas ce samedi.



Malawi : Cas (17.365) – Guérisons (6408) - Décès (445)



Ce samedi, 49 décès ont été notés dans ce pays.



Mali : Cas (7937) – Guérisons (5683) – Décès (321)



Ce pays ouest-africain ne recense pas d’infections ce jour.



Maroc : Cas (465.769) – Guérisons (441.693) - Décès (8128)



Ce samedi, 925 personnes ont contracté le virus dans le Royaume. Et 23 patients sont morts.



Maurice : Cas (556) – Guérisons (518) - Décès (10)



A l’île Maurice, aucun cas n’a été détecté ce jour.



Mauritanie : Cas (16.357) – Guérisons (15.127) – Décès (416)



La République islamique déclare 35 cas ce samedi et 3 décès.



Mozambique : Cas (31.628) – Guérisons (20.002) - Décès (297)



Maputo constate 780 nouveaux cas aujourd’hui et 7 décès.



Namibie : Cas (32.213) – Guérisons (29.831) - Décès (317)



Cet Etat dénombre 365 cas ce samedi et 6 morts.



Niger : Cas (4308) – Guérisons (3403) - Décès (150)



Niamey ne déclare pas de cas ce jour.



Nigeria : Cas (120.602) – Guérisons (95.901) - Décès (1490)



Dans ce grand pays de l’Afrique de l’ouest, 2464 cas ont été signalés et 12 décès.



Ouganda : Cas (39.044) – Guérisons (13.861) – Décès (317)



Kampala annonce 109 cas ce samedi.



RD Congo : Cas (21.713) – Guérisons (14.903) – Décès (654)



Kinshasa annonce 116 cas aujourd’hui et 7 décès.



Rwanda : Cas (12.647) – Guérisons (8319) – Décès (172)



Le pays de Paul Kagamé déclare 204 cas aujourd’hui et 7 décès.



Sao Tomé-et-Principe : Cas (1188) – Guérisons (997) - Décès (17)



Ce pays insulaire du Golfe de Guinée recense 6 cas ce jour.



Sénégal : Cas (24.459) – Guérisons (20.284) - Décès (569)



Dakar rapporte 250 nouvelles contaminations et 8 décès.



Seychelles : Cas (972) – Guérisons (681) – Décès (3)



Ce pays ne dénombre pas de cas ce samedi.



Sierra Leone : Cas (3093) – Guérisons (2166) - Décès (77)



Cette nation anglophone n’annonce pas de contaminations aujourd’hui.



Somalie : Cas (4754) – Guérisons (3666) – Décès (130)



Les autorités sanitaires déclarent 10 cas ce jour.



Soudan : Cas (26.279) – Guérisons (15.688) – Décès (1603)



Khartoum n’annonce pas de cas aujourd’hui.



Soudan du Sud : Cas (3788) – Guérisons (3542) - Décès (64)



Le dernier Etat africain indépendant n’indique pas de nouvelles contaminations.



Tanzanie : Cas (509) – Guérisons (183) – Décès (21)



Ce pays n’annonce rien depuis plusieurs mois.



Tchad : Cas (3104) – Guérisons (2222) – Décès (115)



Dans cet Etat dirigé par Idriss Déby, aucun cas n’a été signalé ce jour.



Togo : Cas (4545) – Guérisons (3927) – Décès (74)



Les autorités sanitaires n’indiquent pas de cas positifs ce jour.



Tunisie : Cas (195.314) – Guérisons (141.862) – Décès (6154)



Tunis annonce 2041 cas aujourd’hui et 62 décès.



Zambie : Cas (44.592) – Guérisons (34.293) – Décès (627)



Lusaka rapporte 1259 contaminations et 7 décès.



Zimbabwe : Cas (31.007) – Guérisons (21.377) – Décès (974)



Dans ce pays de l’Afrique australe, on dénombre 484 nouveaux porteurs du virus et 95 morts.





Commentaires