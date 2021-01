Abdoulaye Diouf Sarr: « Des voyageurs atterrissent avec de faux tests à l’AIBD » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Abdoulaye Diouf Sarr: « Des voyageurs atterrissent avec de faux tests à l’AIBD » Publié le dimanche 24 janvier 2021 | Seneweb

© aDakar.com par DR

Rencontre sur le financement des collectivités locales

Dakar, le 20 janvier 2017 - Une rencontre sur la fiscalité locale pour un financement des collectivités locales s`est tenue à Dakar. La réunion a été présidée par le ministre de la gouvernance locale. Photo: Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la gouvernance locale Tweet

Depuis quelques temps, le Sénégal n’a pas enregistré de cas importés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIDB) de Diass. Au même moment, on a noté une montée des cas communautaires. Ainsi, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a fait une révélation de taille dans l’émission Seytou sur la Rts. « Nous dénonçons les fraudes au niveau des tests qui sont à l’origine des cas importés à l’aéroport. Il y a des voyageurs qui atterrissent avec de faux tests très vite détectés par les services de sécurité et de santé préposés sur le site ».





Ainsi, s’exprimant sur la situation du coronavirus au Sénégal, le ministre a soutenu que les cas graves et sévères sont devenus plus nombreux dans cette deuxième vague. Ce qui fait que les décès deviennent plus nombreux. C’est pourquoi, exhorte-t-il, on doit prendre toutes les dispositions pour maîtriser la pandémie en amont et accélérer la détection précoce pour que la prise en charge soit efficace.