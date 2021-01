Covid-19: Huit décès et 250 nouveaux cas - adakar.com

Covid-19: Huit décès et 250 nouveaux cas Publié le samedi 23 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le ministère de la Santé a déclaré samedi avoir recensé 250 nouveaux cas de Covid-19 et huit décès causés par cette maladie au cours des dernières vingt-quatre heures.



Le rapport du nombre de cas supplémentaires sur l’effectif des tests effectués donne un taux de positivité de 10,46 %, indique la même source, précisant que 86 cas contacts suivis par les services sanitaires ont été dénombrés.



Aucun cas de Covid-19 importé n’a été signalé, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé, qui a recensé 164 contaminations causées par la transmission communautaire.



Le bulletin annonce la guérison 195 patients et fait état de la présence de 47 cas graves de coronavirus dans les services de réanimation des hôpitaux.



Le ministère de la Santé a recensé, depuis l’apparition du Covid-19 au Sénégal, 24.459 cas, dont 20.284 guéris. La maladie a fait 569 morts dans le pays, et 3.605 personnes sont actuellement sous traitement.

