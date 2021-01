La presse sénégalaise épluche la gestion des fonds contre l’émigration clandestine - adakar.com

Publié le samedi 23 janvier 2021 | Agence de Presse Africaine

Les journaux sénégalais, parvenus samedi à APA, traitent principalement des politiques migratoires, mais aussi des raisons du passage à l'acte de Diary Sow et de l'espoir suscité par le futur Parc des technologies numériques.



Le Quotidien annonce que « l'UE (Union Européenne) fait ses comptes » sur ses financements dans la lutte contre la migration irrégulière au Sénégal. En effet, elle précise dans ce journal que « son Fonds fiduciaire d'urgence a permis de financer, depuis 2016, 18 programmes, dont 10 nationaux et 8 régionaux, pour un montant total de 198 millions d'euros, soit près de 130 milliards F CFA ».



Mais « où passent les milliards investis », s'interroge Vox Populi. Car dans un rapport de la Fondation Heinrich Böll Sénégal intitulé « Une avalanche de financements pour des résultats mitigés », exploité par ce quotidien, il est mentionné que « plus de 200 milliards F CFA (ont été) mobilisés entre 2005 et 2019 ».



De son côté, Sud Quotidien cite la Délégation de l'UE à Dakar à propos du suivi des financements : « Tous les projets de l'UE font l'objet de procédures de vérification des actions et des dépenses au cours de la mise en oeuvre ainsi que des audits et des évaluations en fin de projets ».



Poursuivant dans Libération, la Délégation de l'UE à Dakar informe que l'institution européenne « s'emploie à renforcer la qualité des indicateurs de résultats, ainsi qu'à rendre le système de suivi plus simple et plus accessible ».



En tout cas, indique EnQuête, la société civile prépare un front de résistance pour obtenir la libération de Boubacar Sèye, le président d'Horizons Sans Frontières (HSF), placé sous mandat de dépôt après avoir émis des réserves sur la bonne utilisation des fonds alloués par l'UE. Dans les colonnes de ce journal, la société civile affirme que la mort en mer de plus de 580 Sénégalais « suffit amplement pour interpeller le gouvernement sur l'efficacité des fonds qu'il reçoit ».



Pour parvenir à ses fins, la société civile « peaufine un plan Sall » à en croire L'AS. En outre, lors d'une conférence de presse couverte par ce quotidien, la société civile a proposé « à tous (ses) acteurs et les partis politiques (sensibles au dossier) de se rencontrer la semaine prochaine pour coordonner les moyens (de la lutte) ».



Concernant l'affaire Diary Sow, Serigne Mor Mbaye, psychologue, dresse dans L'Obsevateur le profil de la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 : « Il y a une obésité de la charge sur cette jeune fille et elle a fini par s'en lasser. On l'a sortie de l'anonymat pour la projeter devant 16 millions d'habitants. Ses frêles épaules ne peuvent pas supporter cela ».



L'étudiante en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand de Paris (France), portée disparue début janvier, a finalement donné de ses nouvelles dans une lettre adressée à son parrain, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement.



Sur un tout autre sujet, Le Soleil fait part de « la livraison (du Parc des technologies numériques de Diamniadio) prévue à la fin de cette année ». Dans le quotidien national, Bassirou Abdou Bâ, le Coordonnateur dudit projet, soutient qu'à terme « le Sénégal (sera) une destination de choix en Afrique subsaharienne pour l'investissement dans les Tic (Technologies de l'information et de la communication) ».



