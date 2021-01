Nécrologie: Alioune Camara alias « Boy Bambara », légende de la lutte sénégalaise, rappelé à Dieu - adakar.com

Nécrologie: Alioune Camara alias « Boy Bambara », légende de la lutte sénégalaise, rappelé à Dieu Publié le samedi 23 janvier 2021

Triste nouvelle pour le sport sénégalais notamment la lutte. Alioune Camara dit Boy Bambara est décédé ce vendredi. Champion de lutte avec frappe, il avait écumé les « mbapates » de Niayes Thioker, son quartier natal, et de Dakar avant de s’engager dans l’arène où ses combats avec Double Less, Mbaye Gueye, entre autres, ont participé à forger sa légende.



Boy Bambara fait partie des athlètes sénégalais à avoir participé à des Olympiades. En effet, il a combattu pour le Sénégal aux Jeux olympiques de Munich 1972 puisque ce lutteur traditionnel à la technique reconnue avait fini par franchir le Rubicon pour s’essayer à la lutte gréco-romaine. Dans cette discipline, Boy Camara a remporté plusieurs titres de champion d’Afrique avec la génération des feus Arona Mané, Modou Pouye, Double Less, Robert Diouf, Pape Diop, Pape Touré, Katy Diop, Ambroise.



Après la fin de sa carrière, il fut entraîneur national avant de devenir moniteur à l’école nationale de Police où il prendra sa retraite. La rédaction du Soleil présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.