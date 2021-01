« Incorrecte, irresponsable, yabaté wéssouwoul li » : Boubacar Sambe crache sa colère sur Diary Sow et ses souteneurs - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société « Incorrecte, irresponsable, yabaté wéssouwoul li » : Boubacar Sambe crache sa colère sur Diary Sow et ses souteneurs Publié le vendredi 22 janvier 2021 | senenews.com

© Autre presse par DR

« Incorrecte, irresponsable, yabaté wéssouwoul li » : Boubacar Sambe crache sa colère sur Diary Sow et ses souteneurs

Tweet

Portée disparue pendant 3 semaines, ce qui a provoqué une inquiétude totale au Sénégal et bien au-delà, Diary Sow est réapparue à travers une lettre où elle explique qu’elle s’est donnée une pause. Mais si elle a été soutenue par certains, ce n’est pas le cas de Boubacar Sambe. Président du Mouvement Alternative/Léral et candidat à la Mairie de Pikine Ouest, il a taclé la jeune fille de 20 ans ainsi que les politiciens qui, d’après lui, veulent profiter de la situation. Voici, in-extenso, son texte.



« Je m’adresse à ces faux hommes politiques qui ne cherchent que de la sympathie et de la visibilité et qui en réalité ne représentent absolument rien dans l’échiquier politique. Ils n’existent que sur les réseaux sociaux et veulent être des experts en TOUT. Je veux nommer l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et mon cher ami Thierno Bocoum. Comment osez vous encourager ou dire ces doux mots à Diary Sow ?

Guémigne sou waxoul deugue wakh ay féneu. Vous êtes trop malhonnête car wakho léne deugue xalei bi.



De quelle pression sociale parlez vous ?



Diary n’a vécu aucune pression que nous autres de l’UCAD, UGB, UASZ… n’avons vécu. Un Homme doit savoir toujours dire la vérité et au bon moment. Diary a posé des actes irréfléchis, incorrectes, irresponsables et sans pudeur. Comment une fille de son âge peut partir je ne sais où après revenir et que vous vous permettez de nous dire qu’on lui a mis la pression. Sa réussite est certes personnelle mais Diary est la fille, la nièce, la petite sœur de tout le monde.



Arrêtez de vous mentir et de mentir aux Sénégalais. Si Diary était votre propre fille vous n’allez jamais dire ces choses là au seul motif de vous trouver de la sympathie des Sénégalais. Dioum nguéne.



A toi Diary Sow, je ne sais pas si cette lettre vient de toi ou de l’imagination de Serigne Mbaye Thiam mais xalei bou wowe beute gua tei kou niak kersa ngua. La culture sénégalaise n’accepte jamais qu’une fille sort de chez elle pour aller je ne sais où et revenir nous dire que : ‹‹ Ceux qui cherchent une explication rationnelle à mon acte seront déçus, puisqu’il en a aucune››. Yabaté wéssouwoul li. Je ne suis pas d’accord avec cette méthode ‹‹ d’adolescents de l’occident et d’ailleurs›› pour citer mon cher ami Kambel Dieng.



A toi Serigne Mbaye Thiam, je ne sais pas le rôle que t’as joué depuis lors mais sama xél téy nassi car dans cette «Affaire Diary Sow›› tout a commencé avec une lettre de Serigne Mbaye Thiam au nom de la famille pour annoncer sa disparition et tout se termine encore avec une lettre de la fille à Serigne Mbaye Thiam où elle demande pardon au nom de la famille.



Baxna nak wakh léne xalei bi deugue. Et que vous ces faux hommes politiques de réseaux sociaux restez calme.

Boubacar SAMBE



Président du Mouvement Alternative/Léral

Candidat à la mairie de Pikine Ouest ».