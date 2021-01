Krépin Diatta s’engage pour cinq ans avec l’As Monaco - adakar.com

Krépin Diatta s'engage pour cinq ans avec l'As Monaco
Publié le vendredi 22 janvier 2021

Football: Krépin Diatta s`engage avec l`As Monaco

L’attaquant sénégalais du FC Bruges, Krépin Diatta, a signé jeudi un contrat de cinq ans avec l’AS Monaco, a-t-on appris de son agent, Thierno Seydi.



L’agent de Diatta estime que ce transfert est ‘’un bon deal’’, son poulain devant quitter ‘’un club et un championnat intermédiaires’’ (Bruges, Belgique) pour un championnat (Ligue 1 française) et un club ‘’de niveau européen’’.



Il se trouve que Monaco est le club que voulait l’attaquant sénégalais qui, sur le Rocher, pourra bien dérouler sa carrière, selon Thierno Seydi.



‘’A l’AS Monaco, il y a un désir du coach et de tout le staff technique, qui ont suivi et validé le transfert’’, a indiqué l’agent de joueurs sénégalais. Il parle de l’AS Monaco comme d’une ‘’nouvelle étape’’ pour la carrière du footballeur sénégalais.



‘’L’AS Monaco s’est vraiment battu pour l’avoir, pour un contrat de cinq ans et un transfert avoisinant les 20 millions d’euros’’, a indiqué Thierno Seydi.



Le transfert de l’attaquant sénégalais a coûté ‘’quelque 20 millions d’euros’’, un montant comprenant ‘’le fixe et les bonus garantis’’ réunis, a-t-il précisé.



‘’Après trois ans, un footballeur ambitieux et talentueux doit valablement aspirer à jouer dans un club comme l’AS Monaco’’, a souligné l’agent de joueurs, parlant de Diatta, qui est passé par la Norvège avant d’atterrir à Bruges, où il a gagné au moins un titre de champion.



L’international sénégalais, finaliste de la CAN 2019 et auteur de 10 buts cette saison, a joué avec Bruges la Ligue des champions et la Ligue Europa.



‘’L’AS Monaco est un grand club’’, a souligné Thierno Seydi, dissipant toute inquiétude relative à l’adaptation de Diatta, lequel arrive à Monaco en milieu de saison, en janvier.



‘’Pour ses débuts professionnels, il était arrivé en mars en Norvège et a signé pour deux ans plus tôt, avec le FC Bruges’’, a-t-il rappelé.



Thierno Seydi estime que son poulain a désormais ‘’acquis de l’expérience et du bagout’’.



‘’C’est un choix très réfléchi, et l’AS Monaco a tout fait pour le faire signer’’, a conclu l’agent de joueurs sénégalais, qui a géré les intérêts de nombreux footballeurs dont Didier Drogba.



