Graines d'arachide: 12503 tonnes déjà collectées à Louga, un record (DG Sonacos) Publié le vendredi 22 janvier 2021

La campagne arachidière suit son cours au Sénégal

Au total, 12.503 tonnes de graines d’arachide ont été collectées dans la région de Louga deux mois après l’ouverture de la campagne de commercialisation du produit, faisant de cette localité du nord du pays, le principal site de collecte de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), a souligné Modou Diagne Fada, son directeur général.



‘’A Louga, nous sommes à 12503 Tonnes d’arachide collectées après deux mois de campagne. Il s’agit d’un record. Le record au niveau de la région se situait entre 11 000 et 12000 tonnes. Louga est bien partie pour le battre’’, a-t-il déclaré jeudi dans la capitale du Ndiambour.



Le déplacement du directeur général de SONACOS s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale d’évaluation de la campagne de collecte des graines d’arachide.



‘’Au moment où nous parlons, Louga occupe la première place parmi les différents sites de réception de la SONACOS au Sénégal. Je viens de la Casamance (Kolda et Ziguinchor) qui est en deuxième position avec un peu moins de 9500 tonnes’’, a-t-il expliqué.



Il a lié la bonne tenue de la campagne de commercialisation dans la région de Louga à l’engagement et à la détermination des opérateurs. Selon lui, la localité a été épargnée par la concurrence déloyale, les opérateurs n’ayant pas accepté de circuits parallèles.



‘’Nous sommes heureux de constater ces piles de graines à Louga. Cela va nous encourager à poursuivre nos efforts pour son unité industrielle qui dépendait de Diourbel’’, a assuré le directeur de SONACOS qui évoque l’autonomie de cette unité aujourd’hui dotée d’un pont bascule.



‘’Il reste à faire évoluer Louga comme un établissement à l’instar des autres, y installer des unités de trituration d’arachide pour produire de l’huile brute et des écueils destinés aux éleveurs’’, a-t-il rappelé.



La SONACOS a déjà collecté plus de 46.000 tonnes de graines d’arachide destinées aux huileries locales depuis l’ouverture de la campagne de commercialisation des graines d’arachide, selon le directeur de SONACOS.



