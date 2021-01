Sonacos: Installation prochaine d’une direction d’achat graines - adakar.com

Sonacos: Installation prochaine d'une direction d'achat graines Publié le vendredi 22 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

La campagne arachidière suit son cours au Sénégal (arachide)

Le Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), Modou Diagne Fada a annoncé, jeudi à Louga, l’installation l’année prochaine d’une direction achat graines à la place de la coordination achat graine.



"Nous allons installer à partir de l’année prochaine une direction achat graine en bonne et due forme parce que jusqu’à présent, c’est une coordination achat graine qui existait", a-t-il dit.



S’’exprimant lors d’une tournée nationale d’évaluation de la campagne de collecte des graines d’arachide, il a assuré que la direction et ses entités déconcentrées seront dotées ’’de moyens logistiques et financiers’’.



"La SONACOS va solliciter et demander à gérer des points de collecte, mais cela ne veut pas dire que les opérateurs ne vont pas avoir un rôle. Ils vont continuer à fournir à la SONACOS des graines qui seront rachetées aux prix fixés par le Comité national interprofessionnel de l’arachide (CNIA)", a-t-il expliqué.



M. Diagne Fada a promis qu’un modèle sera trouvé pour permettre aux opérateurs de continuer à faire leur travail.



"Le chef de l’Etat nous a instruit d’opérer des reformes pour nous adapter au nouveau contexte de concurrence et de libéralisation de la commercialisation de l’arachide et nous allons nous réajuster", a-t-il souligné.



Selon lui, "des décrets, surtout celui qui organise la collecte, doivent être revisités’’.



’’L’accord-cadre entre le CNIA, la SONACOS ou les huiliers et certains partenaires qui a consacré la disparition des coopératives et la naissance des Opérateurs privés doit être réformé", a t-il encore fait observer.



"Ces instruments juridiques une fois réformés, la campagne prochaine va se présenter sous d’autres formes", a-t-il assuré.

