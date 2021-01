Vaccin covid-19: “Sounma woowé dina gnakkou, té souma deewé…”, Oustaz Alioune Sall - adakar.com

Le prêcheur, Oustaz Alioune Sall est prêt à se faire vacciner contre la covid-19 et invite les Sénégalais à respecter les recommandations des autorités sanitaires. Pour lui, les gens doivent faire confiance aux médecins.



Confiance aux scientifiques…



Oustaz Alioune Sall fait confiance au gouvernement et aux scientifiques. D’après lui, il est prêt à se faire vacciner. “Je suis prêt à me faire vacciner à tout moment lorsqu’on dira que c’est mon moment”, déclare-t-il. Selon le prêcheur, si les médecins le présentent (vaccin) comme quelque chose qui fonctionne, alors il est prêt à se faire vacciner.



Sensibilisation…



Pour rappel, le président de la République, a demandé, mercredi au ministre de la Santé de mener sans délai les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre le Covid-19. Il a aussi demandé au ministre de la Santé de poursuivre et finaliser les discussions et les partenariats entamés pour l’établissement d’une plateforme numérique de suivi de la vaccination, et de l’intégrer dans la stratégie de vaccination contre le Covid-19.