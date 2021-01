Guy Marius Sagna: “J’invite ceux qui aiment Macky à lui dire qu’il ne lui reste que trois ans…” - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Guy Marius Sagna: “J’invite ceux qui aiment Macky à lui dire qu’il ne lui reste que trois ans…” Publié le vendredi 22 janvier 2021 | Senego

© Autre presse par DR

Guy Marius Sagna

Tweet



nationaliste

Guy Marius Sagna: “J’invite ceux qui aiment Macky à lui dire qu’il ne lui reste que trois ans…”

ParAntoine Sarr 22/01/2021 à 5:20

“De 2012 à 2029 les États-Unis connaitront 3 présidents si Biden est réélu. 4 présidents si Biden fait un seul mandat comme Trump. Mais pas UN président en 17 ans”, rappelle l’activiste, Guy Marius Sagna. Pour lui, c’est ce que le président Macky Sall et ses soutiens les plus fous qui le poussent au SUICIDE veulent au Sénégal. De 2012 à 2029, c’est à dire pendant 17 ans, qu’il n’y ait qu’un seul président de la république au Sénégal.



Nos présidents…



Selon Guy Marius Sagna, de 1982 à maintenant, le Cameroun a connu UN seul président pendant que les États-Unis en ont connu sept (07). Et en Afrique nos présidents qui tombent en transe devant la France et les États-Unis – qui ne sont pas mes modèles – deviennent fous quand il s’agit du nombre de mandats.



Invitation…



“Président Macky Sall, vous étiez là quand Obama était là. Vous étiez là quand Trump était là. Vous êtes là avec Biden. C’est fini! J’invite ceux qui aiment le président Macky Sall à lui dire qu’il ne lui reste que trois ans de son deuxième et dernier mandat”, ajoute-t-il.

Commentaires