L'étudiante sénégalaise Diary Sow est en contact avec ses proches Publié le vendredi 22 janvier 2021 | RFI

Diary Sow, meilleur élève du Sénégal en 2018 et 2019, reçue au Palais

Dakar, le 9 août 2020 - Le président de la République Macky Sall a accordé une audience à Diary Sow, meilleure élève du Sénégal successivement en 2018 et 2019. Elle a présenté au chef de l`Etat son premier roman intitulé "Sous le visage d`un ange". Tweet

Diary Sow est en vie et elle va bien. Cette étudiante sénégalaise, élève de classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand, avait disparu depuis le 4 janvier dernier. Elle n'avait pas repris les cours après les vacances de Noël. Les autorités françaises avaient même ouvert une « enquête pour disparition inquiétante ». La jeune femme âgée de 20 ans a contacté ses proches. Il s'agissait bien d'une fugue.



« Bonjour tonton. Je tiens à préciser que je t’écris aussi librement que je suis partie. J’ai laissé assez d’indices derrière moi pour qu’on sache que je partais de mon plein gré. Je ne me cache pas. Je ne fuis pas. Considère cela comme une sorte de répit salutaire dans ma vie. »



Diary Sow a écrit à son parrain, le ministre de l'Eau et de l'assainissement du Sénégal qui - avec son accord et celui de sa famille - a publié sur son compte Twitter ce jeudi soir de larges extraits des messages qu'elle lui a envoyés ces derniers jours.