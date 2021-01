Loïc Fauchon : « L’eau, ressource indispensable pour préserver la biodiversité » - adakar.com

Loïc Fauchon : « L'eau, ressource indispensable pour préserver la biodiversité » Publié le jeudi 21 janvier 2021

© Autre presse par DR

Eau potable en milieu rural

Le Congrès mondial de la nature, organisé par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) devait avoir lieu ce mois de janvier. Il est finalement programmé au mois de septembre. Quelle importance revêt pour vous cette manifestation ?



Loïc Fauchon : C’est important pour Marseille et c’est important pour la nature. Il s’agit de l’un des cinq rassemblements les plus importants organisés dans le monde. Encore plus cette fois-ci car la manifestation, est ouverte au public. C’est un phénomène nouveau que nous avions déjà connu lors du précédent Forum mondial de l’eau à Brasilia en 2018. L’objectif des organisateurs est d’attirer 100 000 visiteurs en plus des 15 000 délégués des différents pays. C’est important pour Marseille et son image. La ville a été choisie parmi des concurrents de taille en France comme à l’étranger. Il y avait Bordeaux et Lyon, et à l’international, Miami, Shanghai ou encore Adelaïde.



Le choix de Marseille a-t-il été lié à la présence dans la cité phocéenne du Conseil mondial de l’eau ?



Loïc Fauchon : Restons modeste ! Et si c’est le cas, ce n’est pas à moi de le dire. Ceci étant, les relations entre l’UICN et le Conseil mondial de l’eau sont anciennes et très étroites. L’UICN a ainsi siégé à notre Board durant la période statutaire maximale. Ce qui a joué sans doute pour l’IUCN, et pour l’Etat également, c’est la capacité que le Conseil mondial de l‘eau a eu à organiser à Marseille le Forum mondial de l’eau. Cela c’était très bien passé.

