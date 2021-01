L’aéroport de Dakar et l’armée de l’air collaborent à la création d’une Ecole des métiers de l’aviation - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’aéroport de Dakar et l’armée de l’air collaborent à la création d’une Ecole des métiers de l’aviation Publié le jeudi 21 janvier 2021 | agenceecofin.com

© Ministère par DR

Coronavirus : exercice de simulation à l`AIBD

Dakar, le 28 janvier 2020 - Un exercice de simulation sur un cas supposé de coronavirus a été effectué, ce mardi 28 janvier 2020, à l`aéroport international Blaise Diagne, en présence du ministre de la Santé et de l`action sociale. Tweet

Devenir un hub aérien majeur en Afrique, c’est l’objectif du Sénégal. Pour y parvenir, le pays s’est fixé certains objectifs, dont celui d'assurer la formation des professionnels du secteur.



L’aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD) a demandé la collaboration de l’armée de l’air, pour la création d’une Ecole des métiers de l’aviation. Cette sollicitation a été faite le jeudi 7 janvier, lors d’une rencontre dans les locaux de l’armée l’air, entre une délégation de l’AIBD, conduite par son directeur général Doudou Ka, et le général de brigade Pape Souleymane Sarr.



« L’école de l’armée de l’air, qui a une expérience de près de 40 ans dans le domaine de la formation de pilotes, de techniciens et d’ingénieurs de l’aviation, a favorablement accueilli la proposition de l’AIBD, qui souhaite travailler de concert avec elle dans la mise en œuvre du projet », affirme l’AIBD.



A l’issue de la rencontre, les deux institutions ont décidé de la mise en place d’un comité technique, comprenant l’AIBD, l’armée de l’air et d’autres parties prenantes, « pour dessiner les contours de l’école ». Pour sa part, le directeur général de l’AIBD a insisté sur la nécessité de « travailler en réseaux, pour éviter les chevauchements et télescopages entre les instituts de formation existants et à venir ».



L’Ecole des métiers de l’aviation est l’une des composantes majeures du projet de hub aérien régional, au même titre que la compagnie aérienne nationale Air Sénégal, le Centre de maintenance aéronautique (le protocole y relatif a été signé par Air Sénégal et l’AIBD le 29 décembre 2020), et le Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (PRAS).



Romuald Ngueyap