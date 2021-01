Arrestation du président d’Horizon sans frontières: Y en a marre et d’autres organisations exigent la libération de Boubacar Sèye - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Arrestation du président d’Horizon sans frontières: Y en a marre et d’autres organisations exigent la libération de Boubacar Sèye Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Boubacar SÈYE, président de l’ONG Horizon sans frontières

Tweet

Les Forces démocratiques du Sénégal (FDS/Les Guelwaars), les mouvements Frapp/France dégage et Y en a marre ont, dans un communiqué, dénoncé l’arrestation et la détention du président de l’ONG Horizon sans frontières. Ces organisations estiment, tel qu’écrit dans leur déclaration commune, que la mise sous mandat de dépôt, depuis mardi, de Boubacar Sèye, témoigne ‘’du caractère liberticide du pouvoir de Macky Sall qui persécute continuellement les compatriotes sénégalais épris de justice’’. Les signataires de la déclaration indiquent, en outre, que cette arrestation constitue une atteinte à la liberté d'expression et à la dignité humaine.



‘’Les conditions dans lesquelles Boubacar Sèye a été enlevé à l'aéroport, tel un criminel, ne cachent guère une volonté d'humilier et de réduire au silence une figure de la société civile dont la seule faute est d'avoir exigé des comptes sur la gestion des fonds alloués à l'État du Sénégal, dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine’’, lit-on dans le document.



Les FDS/Les Guelwaars, Frapp/France dégage et Y en a marre sont toutefois d’avis que la recherche de la transparence est une exigence légitime dans un État de droit. Cependant, regrettent-ils, cette aspiration est considérée comme ‘’un crime par le pouvoir corrompu et despotique de Macky Sall, qui ne tolère guère ses compatriotes qui luttent en faveur de la bonne gouvernance et de la transparence au Sénégal’’. Ceux qui le font, dénoncent ces trois entités, sont harcelés, intimidés et humiliés. ‘’Mais le despotisme ne peut prospérer et triompher au Sénégal, parce que le peuple se dressera contre toute propension dictatoriale du régime de Macky Sall’’, préviennent-ils.



Les signataires de la déclaration exigent ainsi ‘’la libération immédiate de Boubacar Sèye et tiendront le président Macky Sall et son gouvernement pour responsables de tout ce qui arrivera au leader d'Horizon sans frontières dont l'état de santé est préoccupant’’. Ils appellent, à cet effet, l'opposition, les organisations de la société civile et toutes les forces actives de la nation à se mobiliser pour exiger l'arrêt immédiat de la prise d'otage de Boubacar Sèye.