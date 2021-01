Sécurité de proximité: Macky Sall prolonge d’un an les contrats des agents de la promotion 2014 - adakar.com

News Société Article Société Sécurité de proximité: Macky Sall prolonge d’un an les contrats des agents de la promotion 2014 Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Le chef de l’Etat a annoncé mercredi en Conseil des ministres avoir décidé de prolonger d’un an les contrats de la promotion 2014 des agents de sécurité de proximité.



"Le président de la République (…) informe le Conseil avoir décidé de proroger pour un an la durée de service de la promotion 2014 des assistants à la sécurité de proximité", annonce le porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye.



Les contrats prolongés avaient une durée de validité de deux ans renouvelable, a appris l’APS auprès de l’agence chargée de la sécurité de proximité.



Par ailleurs, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres, "le chef de l’Etat invite le ministre de l’Intérieur à consolider (…) les résultats notables de la politique de promotion de la sécurité de proximité et de formation citoyenne des jeunes".



La consolidation de ces résultats va se faire avec la collaboration des autres ministères, des collectivités territoriales et des partenaires de l’Etat, selon la même source.



Macky Sall a également demandé au "ministre de l’Intérieur d’engager la réflexion sur la pérennisation du modèle des assistants à la sécurité de proximité en envisageant la création d’un corps spécial pour ces personnels".

ESF/BK