News Santé Article Santé À cause du Covid-19, le gouvernement suspend ses conférences bimensuelles jusqu’à nouvel ordre Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le gouvernement rencontre la presse au Building administratif Mamadou Dia

Dakar, le 7 janvier 2020 - Plusieurs ministres du gouvernement ont fait face à la presse, ce jeudi 7 janvier 2021, au Building administratif Mamadou Dia pour évoquer des questions d`actualités, notamment l`épidémie de Covid-19. Tweet

Les conférences de presse données conjointement par les ministres deux fois par mois sont suspendues jusqu’à nouvel ordre en raison de la recrudescence des cas de coronavirus, annonce le ministre, porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye.



"En raison de la recrudescence des cas de coronavirus et de la nécessité de respecter les gestes barrières, le format en présentiel [de ces rencontres] est suspendu jusqu’à nouvel ordre", annonce M. Guèye dans un communiqué reçu à l’APS.



Les conférences de presse intitulées "Le gouvernement face à la presse" se tenaient deux fois par mois à l’initiative de M. Guèye, également ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.



Selon le communiqué, le gouvernement cherche les conditions "les plus appropriées" pour poursuivre ses échanges avec les médias.



En raison de la recrudescence des cas de Covid-19, le président de la République a décrété l’état d’urgence et a instauré un couvre-feu entre 21 h et 5 h du matin, dans les régions de Dakar et Thiès (ouest).



La mesure prise début janvier, pour une durée de quinze jours, a été prorogée jusqu’au 25 janvier.

