Vaccination contre le Covid-19: Le ministre de la Santé invité à mener "sans délai" la sensibilisation
Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le chef de l’Etat a demandé au ministre de la Santé de mener ‘’sans délai les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre le Covid-19’’.



Selon le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall a demandé ‘’au ministre de la Santé (…) d’engager sans délai les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre le Covid-19’’.



Les forces de défense et de sécurité vont aider au déploiement rapide de la stratégie de vaccination, ajoute le communiqué, citant le président de la République.



Macky Sall a aussi demandé ‘’au ministre de la Santé (…) de poursuivre et finaliser les discussions et les partenariats entamés pour l’établissement d’une plateforme numérique de suivi de la vaccination, et de l’intégrer dans la stratégie de vaccination [contre le] Covid-19’’.



Il a rappelé avoir ‘’promulgué, le 19 janvier 2021, la loi (…) relative à l’état d’urgence et à l’état de siège’’.



Selon Macky Sall, la modification consacre l’entrée en vigueur d’un troisième régime juridique, qui encadre désormais la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires, selon le communiqué du Conseil des ministres.



Par conséquent, précise le chef de l’Etat, ‘’l’état d’urgence n’est plus en vigueur’’.



Le communiqué fait état du ‘’déploiement de nouveaux dispositifs de gestion des catastrophes et crises sanitaires, avec la mise en œuvre, par les membres du gouvernement, les gouverneurs et les préfets, de mesures sécuritaires et sanitaires adaptées’’.



‘’Il s’agit notamment du couvre-feu, de la réglementation des rassemblements et réunions, du port de masque, ainsi que l’organisation des déplacements, et du fonctionnement des transports publics et des commerces’’, précise la même source.



Le président de la République demande ‘’aux membres du gouvernement de veiller (…) à l’exécution stricte des mesures de gestion de la catastrophe sanitaire, valables pour un mois renouvelable, sur l’étendue des régions de Dakar et Thiès (ouest), avec un maintien du couvre-feu de 21 h à 5 h du matin’’.



Dans ce contexte, le chef de l’Etat invite ‘’les populations à accentuer la mobilisation communautaire et le respect des mesures barrières, afin de freiner la propagation de la pandémie de Covid-19’’, indique la même source.

BK/ESF