Amath Dansokho, Amadou Tidiane Bâ et Thierno Birahim Ndaw parrains d'établissements de santé Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Les noms de trois figures de la politique, de l’enseignement supérieur et de l’administration, Amath Dansokho, Amadou Tidiane Ba et Thierno Birahim Ndao, ont été donnés à des établissements de santé.



L’Etablissement public de Santé de niveau 2 de Kédougou porte désormais le nom d’Amath Dansokho, ancien ministre d’Etat, ancien Secrétaire générale du Parti de l’indépendance et du travail (PIT).



’’L’Etablissement public de Santé de niveau 2 de Kédougou est dénommé +Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou+’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi.



Selon la même source, l’’Etablissement public de Santé de niveau 2 de Sédhiou est dénommé ’’Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba’’, du nom de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sous Abdoulaye Wade.



L’Etablissement public de Santé de niveau 2 de Kaffrine est dénommé ’’Centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao’’, ancien magistrat et ancien administrateur civil.



