Le Sénégal face à la deuxième vague de Covid-19, les services de santé sous pression Publié le jeudi 21 janvier 2021 | RFI

Coronavirus : Le ministère de la Santé demande à tout le monde de porter des masques

L’association des médecins urgentistes met en garde face à l’augmentation des cas graves et des décès, et indique que le virus « se propage à vive allure dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Saint Louis et Kaolack ». L’organisation appelle à redoubler de vigilance dans le respect des mesures barrières, et souligne « l’épuisement » des personnels soignants affectés dans les centres de traitement.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Sur le pont depuis l’apparition du virus au Sénégal, docteur Khady Fall, médecin anesthésiste réanimateur à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, le reconnait : elle fatigue.



« On n'est vraiment épuisés. On a commencé depuis le mois de mars et jusque-là il n'y a pas eu de repos, il n'y a pas eu de répit. Mais c'est obligatoire de tenir en fait, devant la menace de morts ou de détresse respiratoire », déplore-t-elle.