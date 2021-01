Accord de Paris sur le climat: L’ONU salue les mesures prises par Joe Biden - adakar.com

Accord de Paris sur le climat: L'ONU salue les mesures prises par Joe Biden Publié le jeudi 21 janvier 2021

Joe Biden, 46ème président des États-Unis

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué chaleureusement mercredi les mesures prises par le nouveau Président des Etats-Unis, Joe Biden, pour revenir dans l’Accord de Paris sur le changement climatique.



Sortis de cet accord…



Pour rappel, le 4 novembre 2020, les Etats-Unis étaient officiellement sortis de cet accord, signé par 194 pays, à la suite d’une décision du prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump.



Revenir sur la décision de Trump…



Joe Biden a pris ses fonctions de Président ce mercredi 20 janvier et a aussitôt signé un décret à la Maison Blanche pour revenir sur la décision de Donald Trump concernant l’Accord de Paris. Cet accord cherche à limiter le réchauffement climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Engagement pris par Biden…



Selon António Guterres, l’engagement pris par le Président Biden porte ce chiffre aux deux tiers. Mais il y a un très long chemin à parcourir. La crise climatique continue de s’aggraver et le temps presse pour limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius et construire des sociétés plus résilientes au climat qui aident à protéger les plus vulnérables.



