Alioune Tine: “La solution pour éradiquer la pandémie Covid-19 c’est la vaccination” - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Alioune Tine: “La solution pour éradiquer la pandémie Covid-19 c’est la vaccination” Publié le jeudi 21 janvier 2021 | Senego

© aDakar.com par SB

Rencontre entre l`opposition et la société civile

Vendredi 28 septembre 2018. Dakar. Des acteurs de la société civile ont rencontré des membres de l`opposition sénégalaise pour échanger sur le fichier électoral en direction de l`élection présidentielle de 2019. Photo: Alioune Tine, acteur de la Société civile Tweet

L’ancien Président du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme, Alioune Tine est formel. La solution pour éradiquer la pandémie Covid-19 c’est la vaccination.



Solidarité…



Selon Alioune Tine, sur le continent africain seules les populations des îles Seychelles sont vaccinées. Et la solidarité internationale doit jouer immédiatement pour vacciner et éviter l’effondrement des systèmes sanitaires.



Morts…



Pour M. Tine, la diffusion de la pandémie s’accélère vertigineusement en Afrique mettant avec un nombre élevé de morts. D’après lui, on ne doit pas attendre l’opération Covax pour un horizon incertain. La solidarité internationale doit agir maintenant.



Par Antoine Sarr