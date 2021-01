Investiture de Joe Biden, 46e président des Etats-Unis : suivez notre direct et posez vos questions - adakar.com

Investiture de Joe Biden, 46e président des Etats-Unis : suivez notre direct et posez vos questions Publié le mercredi 20 janvier 2021

Joe Biden, 46ème président des États-Unis

Mercredi 20 janvier, à midi, heure de Washington, DC (soit 18 heures à Paris), le démocrate Joe Biden est devenu officiellement le 46e président des Etats-Unis. Son prédécesseur républicain, Donald Trump, retourne lui, à la vie civile après quatre années d’un mandat chaotique, qui ont accentué les divisions de la société américaine.



Dans son discours, le nouveau président américain s’est voulu rassembleur. « Nous pouvons nous traiter les uns les autres avec dignité, respect, nous traiter comme voisins plutôt que comme adversaires, arrêter de crier et d’hurler pour faire redescendre la températures, a-t-il notamment déclaré. Nous avons beaucoup à faire, beaucoup à réparer, à construire, à soigner (...) Peu de personnes dans notre histoire ont eu à faire face à des temps aussi troublés. »



Joe Biden a également promis de « vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur » et a appelé à rejeter une culture où les faits « sont manipulés, et même inventés ». A la fin de son discours, le nouveau président des Etats-Unis a fait observer une minute de silence en hommage aux victimes du Covid-19.