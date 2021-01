Tambacounda: 436 cartes d’égalité des chances distribuées - adakar.com

Tambacounda: 436 cartes d'égalité des chances distribuées Publié le mercredi 20 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

La directrice générale de l’action sociale, Dr Arame Top Séne, a remis, mardi, 436 cartes d’égalité des chances à l’adjoint au gouverneur de Tambacounda chargé du développement, au profit des personnes vivant avec un handicap.



‘’Nous avons remis les 436 cartes d’égalité des chances qui sont destinées aux personnes vivant avec un handicap à Tambacounda pour faciliter l’accès des bénéficiaires à plusieurs services sociaux’’, a-t-elle dit lors de la cérémonie de remise à la gouvernance.



La directrice générale de l’action sociale est en mission de distribution de cartes d’égalité des chances dans la région de Tambacounda.



La mission a également passé en revue son dispositif de sensibilisation à travers les services déconcentrés de l’Action sociale et de distribution de produits d’hygiène pour soutenir la lutte contre la pandémie à covid-19.



De 2015 à maintenant, nous avons distribué 3.812 cartes d’égalité des chances à Tambacounda et 64 428 cartes sur le plan national pour un objectif de 80 000 cartes en 2021, a relevé Mme Sarr.



‘’Nous allons continuer la distribution et espérons dépasser l’objectif fixé avant la fin de l’année’’, a-t-elle ajouté.



Dr Arame Top Séne a annoncé que le dispositif de prise en charge psycho social va être revisiter ainsi que la sensibilisation des communautés, afin que les titulaires puissent bénéficier de droits et avantages en matière d’accès aux soins de santé, de réadaptation et d’aide technique.



