Saer Seck: “Le Feyenord est le bon cadre pour l’épanouissement d’Alioune Badara Baldé“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Saer Seck: “Le Feyenord est le bon cadre pour l’épanouissement d’Alioune Badara Baldé“ Publié le mercredi 20 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

La Fédération sénégalaise de football donne des détails sur la préparation des Lions

Dakar, le 13 février 2018 - Le président de la Fédération sénégalaise de football a donné des explications sur la préparation de la phase finale de la Coupe du monde 2018 par les Lions du Sénégal. L`équipe de la FSF a annoncé plusieurs matches amicaux. C`était au cours d`une rencontre avec les journalistes organisée par l`Anps. Photo: Saer Seck, président de la Ligue professionnelle de football Tweet

Le Feyenoord Rotterdam, un club d’élite des Pays-Bas, est la destination la plus indiquée pour Alioune Badara Baldé, qui vient de signer un contrat de quatre ans et demi avec ce club, estime Saer Seck, le président de Diambars, le club formateur du jeune attaquant sénégalais.



‘’Nous avons eu beaucoup de propositions à son sujet, mais nous avons estimé qu’un football formateur comme celui de la Hollande est un cadre lui permettant de terminer sa formation en étant en contact avec le haut niveau’’, a expliqué le président de Diambars.



Selon Saer Seck, le football hollandais offre un cadre formateur dans lequel le jeune attaquant peut terminer sa formation.



De plus Feyenoord est ‘’un club qui joue au haut niveau. Donc, il ne sera pas dans le stress d’une équipe qui doit assurer son maintien’’ dans une ligue, a-t-il expliqué dans un entretien téléphonique avec l’APS.



‘’Le Feyenoord, c’est un club qui aime avoir le ballon, un peu comme Diambars où il a fait sa formation’’, a souligné Saer Seck, estimant que dans un tel cadre, Alioune Badara Baldé ‘’a toutes les chances de jouer assez rapidement et de s’affirmer’’.



Le président de Diambars précise que le footballeur âgé de 18 ans, auteur de trois buts en deux matchs de Ligue 1 sénégalaise, cette saison, est arrivé samedi à Rotterdam, mais il a paraphé son contrat ce mardi.

SD/BK/ESF