Mbaye Lèye, un coach, un millier d'espoirs Publié le mercredi 20 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Mbaye Lèye, nouvel entraîneur du Standard de Liège

Mbaye Leye, le nouvel entraîneur du Standard Liège (élite belge) va susciter de grands espoirs parmi les supporters de son club mais aussi parmi les nombreux techniciens africains ou d’origine africaine qui peinent à se faire une place sur le banc des équipes européennes.





Agé de 38 ans, l’ancien attaquant des Lions du Sénégal a été promu en fin décembre sur le banc du club belge qui s’est séparé de son entraîneur français, Philippe Montanier.



L’ancien entraîneur du RC Lens (France) n’a pas réussi à inverser la courbe des mauvais résultats de son club qui vers la fin de l’année, pointait à la 11-ème place avec une série de quatre défaites en Championnat.



Mbaye Leye qui a réussi à gagner ses deux premiers matchs est un véritable cadeau de Noël pour les techniciens africains qui se comptent sur les doigts d’une main dans les championnats européens.



Actuel entraîneur de l’équipe locale de la RD Congo présente au CHAN au Cameroun (16 janvier au 7 février), Florent Ibenge qui a appris le métier en France, s’est ému de la différence entre la forte proportion de joueurs africains dans les clubs en Europe et le peu d’entre eux qui réussissent une reconversion en tant que technicien.



’’Nous pouvons jouer mais nous pouvons pas diriger, peut-être que l’homme noir est fait pour exécuter’’, s’est emporté le technicien congolais qui n’a pu diriger que des équipes amateurs en France.



Cela fait ainsi de l’ancien attaquant des Lions, une véritable rareté puisqu’ils ne sont que deux techniciens Africains à diriger des clubs d’élite européens, l’Angolais Lito Vidigal et le Nigérian Ndubusi Egbo, selon le décompte de la BBC.



Ancien international angolais qui a grandi au Portugal, Vitigal a bossé pour plusieurs clubs au Portugal tandis que Egbo, ancien gardien de but, a remporté récemment le titre de champion d’Albanie avec le SK Tirana.



Cela a permis à l’ancien gardien de but nigérian de jouer avec son club les préliminaires de la Ligue européenne des Champions.



Aux côtés de ces deux techniciens, on peut citer la présence de Kolo Touré comme adjoint sur le banc de Leicester (Angleterre) et du Camerounais Achille Webo au club turc d’Istanbul Basaksehir.



L’ancien attaquant camerounais a été à l’origine en décembre de l’arrêt d’un match de Ligue des champions après qu’un arbitre roumain l’a traité de Nègre.



Si la nomination de Mbaye Leye a soulevé de l’enthousiasme et beaucoup d’espoirs, il doit faire ses preuves puisque son contrat ne dure que pour les six prochains mois.





D’ailleurs, après avoir servi sur le banc comme adjoint dans le même club, les dirigeants du Standard Liège avaient préféré faire appel à Philippe Montanier après le départ de ce celui qui était son numéro 1, l’ancienne icône du football belge, Michel Preud’homme.



Ancien capitaine de la Sierra Leone, Mohamed Kallon qui a passé ses diplômes en Italie, a aussi regretté le chemin de croix qu’il doit emprunter pour se faire accepter malgré un passage brillant comme footballeur à l’Inter Milan.



’’Nous avons l’impression que les Noirs ne peuvent pas être performants dans les clubs’’, a dit le Sierra Leonais cité par la BBC.



Kallon qui peine aussi à faire accepter sa candidature à la présidence de la Fédération de son pays, espère faire partie de ceux qui vont changer cete donne qui touche aussi les internationaux européens d’origine africaine ou tout simplement Black.



Alors que l’ancien international anglais Franck Lampard (Chelsea) n’a pas eu beaucoup de mal à trouver un emploi sur les bancs dans les clubs anglais, des anciens internationaux anglais Blacks, peinent à trouver un job.



En 2013, l’ancien emblématique défenseur d’Arsenal et de la sélection anglaise, Sol Campbell s’en était fortement ému quand il passait ses diplômes d’entraîneur.



’’Il n’y a aucune opportunité en Angleterre, tant que les mentalités ne changeront pas. Tout le monde doit se demander pourquoi il n’y a pas plus d’entraîneurs noirs dans ce pays (...) Les attitudes ici sont archaïques. J’espère et je prie pour que cet environnement change’’, avait -il déclaré.



A l’époque, seuls quatre ‘’entraîneurs de couleur’’ étaient en activités en Premier League et Championship (D2 anglaise) à savoir Chris Hughton (Norwich City), Paul Ince (Blackpool), Chris Powell (Charlton) et Chris Kiwomya (Notts County).



Au côté des trois techniciens d’origine africaine cités plus haut, il faut toutefois reconnaître que l’ancien milieu de terrain français d’origine sénégalaise, Patrick Vieira a eu sa chance à Nice (élite française) avant d’être débarqué en décembre dernier pour manque de résultat.



En France, toujours après avoir assumé pendant plusieurs saisons des intérims et des postes d’adjoint, l’ancien défenseur des Lions, Omar Daf est le coach numéro 1 du FC Sochaux (Ligue 2) depuis deux saisons.



Le coach de Wolverhampton (élite anglaise), Nuno Espirito Santo, Portugais, est né à Sao Tomé et Principe.



Le sénégalo-allemand Daniel Thioune est aussi sur le banc du Hambourg SV, un ancien gros bras du football allemand relégué en Bundesliga 2.



La BBC rappelle l’histoire de Mario Wilson né dans l’ancienne colonie portugaise du Mozambique qui a été sélectionneur du Portugal entre 1978 et 1980.



’’Il a été également le premier Manager noir d’un grand club lorsqu’il a pris les rênes de Benfica en trois périodes différentes entre 1975 et 1998’’, écrit le site de la BBC, indiquant que le technicien est décédé en 2016 à l’âge de 86 ans.



