Ligue1: Diambars-Dakar SC, le duel des académiciens en vedette Publié le mercredi 20 janvier 2021

Le match entre le leader, Diambars (7 points), et l’AS Dakar Sacré Cœur (4 points) sera une des rencontres phares de la 4-ème journée de ligue 1 prévue ce week-end.



Contraints au partage (1-1) des points contre le Jaraaf de la Médina, les Diambars feront face à des "académiciens" qui montent en puissance dans le championnat.



Après avoir débuté par une défaite, le DSC a fait match nul avant de remporter son premier match contre Génération Foot lors de la 3-ème journée, samedi dernier.



En cas de succès au stade Fodé Wade de Saly Portudal, le DSC occupera la première place en Ligue 1 sénégalaise.



Les autres points chauds de cette 4-ème journée seront à chercher sur l’aire de jeu de la Tanière Bruno Metsu où Mbour PC (3 points) va recevoir le Teungueth FC (4 points) qui s’est invité dans le Top 16 africain en se qualifiant dans la phase des poules de la Ligue africaine des champions.



Il se trouve que les deux clubs, après un retour en douce, ont carburé lors de la précédente journée l’AS Douanes (2-0) pour MPC et 2-1 pour TFC contre Niary Tally.



MPC et TFC comptent un match en moins.



Voici le calendrier de la 4-ème journée :



Samedi 23 janvier : Jaraaf-AS Douanes, Niary Tally-Ndiambour, Diambars-DSC, Mbour PC-TFC, AS Pikine-Génération Foot, Casa Sports-Stade de Mbour.



Dimanche 24 janvier : CNEPS-US Gorée.



