© Présidence par LM

Omar Sy reçu au Palais par le chef de l`État

Dakar, le 19 janvier 2021 - Le président de la République a reçu, mardi 19 janvier 2021, l`acteur de cinéma franco-sénégalais Omar Sy. Tweet

Le président de la République a reçu, au palais de la République, l’acteur de cinéma et producteur franco-sénégalais Omar Sy, en séjour à Dakar.



Réalisateur, scénariste et humoriste, Omar Sy a, au cours de sa visite de courtoisie au chef de l’État, évoqué, pour s’en féliciter, les efforts déployés par ce dernier depuis son accession à la tête de l’État du Sénégal.



Oumar Sy a, à sa sortie d’audience, notamment évoqué les bonds réalisés par le Sénégal dans le domaine infrastructurel.

L’interprète de Driss, dans le film à succès "Intouchables", s’est par ailleurs réjoui des progrès notés dans la production cinématographique au Sénégal au cours des dernières années.



Sur Twitter, Macky Sall a salué et rendu hommage à l’acteur qui, pour lui, est une "grande fierté".

"Je me suis entretenu hier soir avec l’acteur et humoriste Omar Sy . Il est une grande fierté et je l’ai félicité pour sa brillante carrière. Je me réjouis de constater que son super film #Lupin cartonne dans le monde entier", a écrit Macky Sall.



Makhtar C.