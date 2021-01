Go: Les tribulations d’un Sénégalais hors du pays - adakar.com

Notre compatriote Mankeur Ndiaye représentant des nations unies en RCA, risque d’avoir fort à faire ces jours-ci.



Il est soupçonné par les rebelles d’avoir eu des accointances avec le régime en place du Président Faustin, lors de la dernière présidentielle.



Ce qui nourrit ce soupçon ? Son intransigeance de faire régner l’ordre à tout prix, mais aussi ses nombreux déplacements diurnes et nocturnes au palais présidentiel durant la campagne électorale.



Sans le dire ouvertement les éléments de François Bozizé, l’ancien Chef de l’État qui veut revenir au pouvoir par la force, sont persuadés que Mankeur a donné un coup de main au président Faustin, et veulent le lui faire payer.



À tort ou à raison, les prochains jours nous édifieront.



Ce qui est sûr c’est que les tribulations et les “tamba mballou” d’un diplomate doivent être discrets, et que plusieurs fois par le passé, notre compatriote à péché par des flagrances ostentatoires politiques et que ça finit toujours par mal payer.