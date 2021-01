Corruption et association de malfaiteurs : Les 12 agents du service des mines libérés - adakar.com

Corruption et association de malfaiteurs : Les 12 agents du service des mines libérés Publié le mercredi 20 janvier 2021

© Autre presse par DR

Corruption à Dakar

Relaxe au bénéfice du doute. C’est la peine prononcé ce matin, par le tribunal de Grande instance de Dakar contre les agents du Centre de Contrôle Technique des Véhicules Automobiles (CCTVA), arrêtés dimanche dernier par la Sûreté Urbaine (Su). Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et corruption active a constaté Dakaractu.



Le tribunal a suivi le réquisitoire du parquet qui a estimé qu’il n’y avait assez de preuves pour établir la culpabilité des 12 prévenus. La Cour a également déclaré insuffisante come preuve, la vidéo mise à sa disposition par l’épouse du secrétaire général du ministère des transports terrestres qui avait porté des accusations contre ces agents.



Il ressort des débats d'audience selon le correspondant de Dakaractu au palais de Justice que le 10 janvier dernier, l'épouse du secrétaire général du ministère des transports terrestres était venue pour passer la visite technique pour son véhicule. Cependant, elle a dû faire la queue pendant plusieurs tours d'horloge attendant son tour. C’est après plusieurs heures d’attente qu’un monsieur se serait approché d’elle pour lui proposer son aide pour contourner la longue file d’attente, moyennant la somme de 15.000 F.



Outrée par cette proposition, la dame a mis au parfum son mari qui se trouve être le secrétaire général du ministère des transports terrestres. Pour soutenir ses accusations elle avait jugé nécessaire de filmer la scène.



Attraits à la barre, les mis en cause et leurs conseils ont nié en bloc toutes les accusations retenues contre eux. Selon eux, il n'y a aucun élément qui atteste qu'ils s'adonnent aux faits qui leur sont reprochés.

Le représentant du ministère public a abondé dans le même sens que les avocats de la défense pour affirmer qu’il n’y a pas suffisamment d'éléments pour entrer en voie de condamnation. Ainsi, il a requis la relaxe de tous les prévenus au bénéfice du doute.



Pour sa part, le président du tribunal de grande instance a suivi le réquisitoire du parquet...

