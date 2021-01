Reconcilié récemment avec Macky Sall, la nouvelle sortie surprenante de Cissé Lo - adakar.com

Reconcilié récemment avec Macky Sall, la nouvelle sortie surprenante de Cissé Lo Publié le mercredi 20 janvier 2021





C’est un Moustapha Cissé Lô tempéré qui a fait un Live pour dire ses vérités sur la situation du pays. Entre détournement de deniers publics, souffrance des populations, luxe, luxure, mensonge, perversion… Cissé Lô sermonne à tout va. Il en dit maints et en laisse de côté…



Moustapha Cissé Lô, qui apparaît de moins en moins en public, est monté au créneau pour cracher ses vérités sur la marche du pays. L’ancien président du Parlement de la Cedeao n’a pas raté la classe politique dirigeante, dénonçant les détournements de deniers publics. Selon Cissé Lô, un ministre ou un Dg qui roule avec un véhicule de 100 millions Cfa, construit une maison qui vaut 1 milliard ou presque, doit être trainé devant la justice et envoyé en prison. « Comment un ministre, un Dg… qui ne cultive pas, ne fait pas de commerce ou toute autre activité saine, peut-il se retrouver avec une fortune sans l’avoir volée ? ».



Moustapha Cissé Lô demande aux dirigeants d’arrêter de leurrer les populations, de penser à leurs intérêts et non à passer sa vie à se remplir les poches. Très en colère contre les détourneurs de deniers publics, Cissé Lô renseigne que le plus révoltant avec le butin volé au peuple, c’est qu’il est souvent utilisé pour acheter les charmes de femmes, construire des maisons et se payer des véhicules de luxe. Pour le député qui exhorte les gouvernants, sans oublier ses collègues députés, à la droiture, chacun rendra compte de ses actes devant Dieu.



En plaidant la cause des populations, Cissé Lô reconnaît qu’elles sont très fatiguées. « Le peuple est trop fatigué, et je crains son réveil dans un avenir proche », a-t-il encore déclaré, conseillant à ceux qui sont plus nantis, d’aider leurs voisins dans le besoin. À l’endroit des religieux, Moustapha Cissé Lô leur a demandé d’être la voix des populations qui souffrent. Évoquant une vidéo de Cheikh Ahmet Tidiane Sy Al Makhtoum sur le Prophète Mouhamed (Psl), il dira que Dieu ne s’en privera jamais de demander des comptes aux marabouts.



À l’en croire, un marabout qui aime le luxe et la luxure n’a pas le temps d’éduquer ses disciples. Il a plaidé la cause des maîtres coraniques, réclamant pour eux du respect et de la considération. Dans son sermon, Cissé Lô n’a pas épargné les journalistes, leur demandant de ne pas céder à la corruption et de relayer l’information juste et vraie.



Si Cissé Lô est touché par la situation du peuple, c’est qu’avec l’apparition de Covid-19 et les restrictions qu’elle a créées, la famine qui guettait les populations s’est installée dans la plupart des foyers du pays. La mise en application des mesures contre la Covid-19 a entraîné une détérioration de la situation alimentaire qui s’est dégradée dans les ménages, ouvrant la porte à une famine qui est en train de se propager dans le pays.