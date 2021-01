Alerte aux usagers de l’Autoroute Ila Touba, il y a danger ! - adakar.com

Alerte aux usagers de l'Autoroute Ila Touba, il y a danger ! Publié le mercredi 20 janvier 2021

A cause de la présence d’animaux en divagation, sur l’autoroute à péage Ila Touba, les usagers sont en danger de mort, renseigne Source A.



Selon le journal, des barrages sont quasi inexistants sur certaines parties du tronçon. Tout dernièrement, à la sortie de Bambey, un usager a failli passer de vie à trépas pour avoir heurté un veau en divagation.



Source A de faire savoir que l’agent judiciaire de l’Etat et l’Ageroute sont saisis pour cette problématique. Pour la direction de l’exploitation, il est important de poursuivre les bergers sur le terrain judiciaire car ils sont responsables de ces accidents et doivent tenir éloignés leurs bêtes de l’autoroute.