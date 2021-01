L’Afrique devient un centre d’affaires pour les fabricants chinois (expert) - adakar.com

L'Afrique devient un centre d'affaires pour les fabricants chinois à la recherche d'opportunités de développement de leurs marchés, a déclaré mardi un analyste économique.



Churchill Ogutu, directeur de recherche pour la banque d'investissements kényane Genghis Capital, a indiqué à Xinhua qu'à mesure que l'économie chinoise gagne en maturité, elle se concentre davantage sur les produits de haute technologie et certaines entreprises relocalisent donc leurs activités en Afrique.



"Nous observons une tendance dans laquelle un nombre croissant de fabricants chinois s'installent en Afrique afin de produire à destination des marchés locaux et régionaux", a expliqué M. Ogutu à l'occasion de la publication par Genghis Capital d'un rapport intitulé "S'adapter à la nouvelle normalité", qui étudie le paysage kényan des investissements pour 2021 après la crise sans précédent du COVID-19 l'année dernière.



M. Ogutu a affirmé que la hausse du coût du travail en Chine signifiait que le pays asiatique perdait son avantage concurrentiel traditionnel sur les produits de basse technologie.



"La Chine évolue donc vers des produits plus avancés et cela crée une occasion pour l'Afrique de développer sa base manufacturière", a-t-il soutenu.



Selon M. Ogutu, les produits qui étaient auparavant importés depuis la Chine sont aujourd'hui fabriqués en Afrique, ce qui a eu un effet multiplicateur positif pour le continent.



Il a constaté que les entrepreneurs chinois comblaient un écart à travers la substitution des importations qui crée des emplois pour les Africains.



"L'Afrique est un marché vierge et je ne pense pas que la nouvelle tendance des fabricants chinois disparaîtra à l'avenir", a ajouté M. Ogutu.



Il a révélé que l'arrivée des entreprises chinoises au Kenya avait également mené à une plus grande accessibilité des produits au niveau local, ce qui est un avantage pour l'économie.