Le président sénégalais promulgue une loi sur la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires Publié le mercredi 20 janvier 2021 | Xinhua

Le président sénégalais Macky Sall a promulgué mardi une loi sur la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires et a décidé de maintenir le couvre-feu de 21h00 à 05h00 pour une durée d'un mois dans les régions de Dakar et de Thiès, a annoncé la présidence sénégalaise.



Le Sénégal bascule ainsi de l'état d'urgence à la gestion des catastrophes et crises sanitaires, a indiqué le porte-parole de la présidence sénégalaise, Seydou Guèye, dans un communiqué.



Cette modification applicable consacre l'entrée en vigueur d'un troisième régime juridique qui gouverne désormais la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires, a expliqué M. Guèye.



Selon lui, avec la nouvelle loi, les membres du gouvernement, ainsi que les gouverneurs et préfets sont chargés d'édicter et d'appliquer des mesures sécuritaires et sanitaires.



Il s'agit notamment du couvre-feu, de la réglementation des rassemblements, des réunions et du port du masque, ainsi que de l'organisation des déplacements, du fonctionnement des transports publics et des commerces.



Le président sénégalais a demandé aux membres du gouvernement de veiller à l'exécution stricte des dispositifs d'application de la loi modifiée susmentionnée, valables pour un mois renouvelable, a poursuivi le porte-parole.



Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, M. Sall a décrété le 6 janvier l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 21h00 à 05h00. Selon la loi sénégalaise, l'état d'urgence ne peut durer que 12 jours sans l'accord de l'Assemblée nationale.



Lundi soir, le ministre sénégalais de l'Intérieur a déjà annoncé la prorogation du couvre-feu de huit jours dans les région de Dakar et de Thiès.



A ce jour, le Sénégal compte 23.392 cas confirmés de COVID-19, dont 536 décès et 19.531 guérisons.