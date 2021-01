Ousmane Sonko exige la libération de Boubacar Sèye - adakar.com

Ousmane Sonko exige la libération de Boubacar Sèye
Publié le mardi 19 janvier 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par SB

Ousmane Sonko a animé une conférence de presse

Dakar, le 28 août 2019 - Le leader de Pastef, les patriotes Ousmane Sonko a animé, mercredi, une conférence de presse pour se prononcer sur le dossier du fer de la Falémé. Tweet

Le Président de Horizon Sans Frontières (HSF) a affirmé avoir participé à un séminaire, organisé par le médiateur de la République, au cours duquel il avait interpellé la représentante de l'UE sur le soutien dont le Sénégal devait bénéficier de la part de l'UE dans la lutte contre l'émigration clandestine. Cette dernière lui aurait rétorqué que l'UE avait versé 118 milliards à l'État du Sénégal pour lutter contre ce fléau en lui donnant les preuves. Par la suite, le sieur SÉYE, à l'occasion de ses sorties médiatiques, a fustigé l'attitude du gouvernement sur la gestion de ces fonds sans manquer d'inviter les autorités à se prononcer sur la façon dont l'argent a été géré et exiger un audit sur leur destination de 2005 à ce jour.



Monsieur SÉYE a supposé que ces fonds ont plus servi à enrichir des autorités publiques qu’à financer des politiques d’emploi, ce qui est un secret de polichinelle. Apparemment, le seul crime de Monsieur SÉYE, c’est d’avoir pointé du doigt la direction vers laquelle Macky et compagnie ne veulent pas qu’on regarde.



Suffisant pour que le procureur de Macky, ce zélé qui ne fait pas honneur à l’institution qu’il est sensé servir de manière juste et impartiale, se déchaîne dans une opération qui ne vise qu’à humilier, torturer et faire mal.



Dès lors que dans ses sorties, Monsieur SÉYE a fustigé le phénomène de l’immigration clandestine comme la résultante de la pauvreté extrême et de l’échec ou l’absence de politiques gouvernementales conséquentes, il est alors évident qu’il est plus question d’une opération de représailles politiques, fruit de la rancune légendaire de Macky Sall, que d’une procédure judiciaire visant un quelconque délit.



Serigne Bassirou Gueye, avec quelques autres ”magistrats” politiciens bien identifiés, est habitué à ces excès sous forme de cabale contre les pourfendeurs de la gestion corrompue du régime et contre ses adversaires politiques. Pendant ce temps, des dizaines de rapports (l’IGE, Cour des comptes, OFNAC…) épinglant des escrocs de la Républiques protégés par Macky Sall, leur parrain qui en fait des ministres, directeurs généraux et autres responsabilités publiques, sont tranquillement enfermés dans ses tiroirs au palais de justice.



Nous exigeons la libération immédiate de Monsieur Boubacar SÉYE, pris en otage par l’État du Sénégal pour son combat pour la clarification de la nébuleuse des sommes faramineuses reçues des partenaires du Sénégal et jamais arrivées à leurs véritables destinataires : la jeunesse Sénégalaise.



Si Bass ”le protecteur” est conséquent, il n’a qu’à ouvrir une instruction judiciaire contre tous ceux qui, comme moi, reprennent à leur compte les propos et interrogations de Monsieur SÉYE.